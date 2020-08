Vídeo: Policial invade casa e agride mulheres com cassetete

Flávio Veras, com informações do Metrópoles

Um policial militar de folga entrou em um apartamento na noite dessa segunda-feira (3), em Lages (SC), e agrediu mulheres com um cassetete. As imagens foram gravadas por uma testemunha e viralizaram nas redes sociais.

O policial que aparece nas imagens estava de folga no horário da ocorrência, informou a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), em nota. No vídeo, o homem, que aparece de camisa preta, bate inicialmente com o cassetete em uma mesa. Depois, após o desenrolar da briga, ele agride uma das jovens, já no chão.

“Para de bater nela, para de bater nela, para de bater nela. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você tem problemas. Idiota”, diz uma colega da vítima. “Ele invadiu nosso apartamento com o cassetete e começou a nos bater porque estávamos comemorando o TCC de uma amiga nossa que mora com a gente”, contou uma das vítimas, em relato ao Mídia Ninja.

Em nota, a Polícia Militar informou que tomou ciência dos vídeos disseminados nas redes sociais. “Logo após ter conhecimento dos fatos, o procedimento competente para apuração foi instaurado pela instituição”, prosseguiu a corporação.

A PM afirma tratar-se de fato isolado e que não coaduna com qualquer conduta irregular, especialmente na violência contra a mulher. “Tal fato não condiz com a formação e a preparação dos policiais militares catarinenses”, finalizou a Polícia Militar estadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também