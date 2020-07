Vídeo - PMA captura tamanduá-mirim entre chassi de carreta

Policiais Militares Ambientais capturaram no início da tarde desta segunda-feira (13), um tamanduá-mirim (tamandua tetradactyla) em Campo Grande. Um caminhoneiro acionou a PMA, informando que o animal se encontrava entre o chassi e o tanque de carga de combustível e não saía.

Ainda conforme os policiais, o bicho teria sido visto, quando o comunicante estava em uma oficina, localizada à margem a BR 163, nas proximidades do Posto Locatelli, fazendo pequenos reparos e conferia o veículo para seguir viagem.

A PMA foi ao local e com uso de cambões realizou a captura do tamanduá e o colocou em uma caixa de contenção. O bicho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande. O CRAS decidirá sobre a soltura do tamanduá.

Deixe seu Comentário

Leia Também