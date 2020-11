Vídeo: PMA recolhe filhotes de tucanos desnutridos que foram abandonados no ninho

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Bela Vista recolheu dois filhotes de tucanos desnutridos que foram abandonados pelos pais no ninho.

As equipes da PMA receberam na quarta-feira (11), uma ligação de um funcionário de uma cooperativa agrícola, localizada na região conhecida como Cabeceira do Rio Apa, no município de Antônio João solicitando que a autoridade fosse recolher os filhotes em sua residência localizada próxima à cooperativa.

O comunicante informou o endereço e afirmava que os animais estavam desnutridos e não sabia que tipo de alimento as aves comiam. Ele disse, que em uma árvore em uma lavoura da cooperativa existia o ninho de tucano e os funcionários viam os pais alimentarem os filhotes constantemente. De repente, em dois dias os pais não retornavam mais com alimento para as aves e eles perceberam que elas morreriam de fome. Informou também não saber o motivo do abandono, mas como as aves iriam morrer de fome fizeram o recolhimento.

Uma equipe da PMA foi ao local e recolheu os filhotes de tucano, que estavam em uma caixa de papelão na residência do comunicante. Os animais estavam realmente desnutridos e com muita fome.

As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

