VÍDEO: Polícia procura por dupla que atirou contra duas pessoas em conveniência de Dourados

Saiba Mais Interior Dois homens são baleados próximo a conveniência durante virada do ano em Dourados

Luis Gustavo Almeida Hirakawauchi, de 19 anos, e Juliana Viegas Almeida, de 36 anos, são procurados pela Polícia Civil após uma dupla tentativa de homicídio qualificado ocasionada na madrugada do dia 1º de janeiro em frente a uma conveniência de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Na ocasião, dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo e um deles permanece em estado grave. As duas vítimas estavam próximas quando foram atingidas nas costas, sendo que um deles o disparo transfixou e atingiu o peito.

Uma das vítimas é o proprietário da conveniência. Eles foram encaminhados para atendimento no Hospital da Vida.

A perícia técnica esteve no local e recolheu um projétil que atingiu uma das paredes do estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Juliana se apossa de uma arma e realiza os disparos. Ela e Luis Gustavo estavam próximos no momento do ocorrido.

A Polícia Civil emitiu o cartaz de procurados e pede ajuda para a população sul-mato-grossense, que, em caso de informações a respeito do paradeiro da dupla, informe a instituição.

"Qualquer informação que leve ao paradeiro dos autores pode ser repassada anonimamente para a Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, pelo telefone: (67) 99987-9826", diz a nota.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Dois homens são baleados próximo a conveniência durante virada do ano em Dourados

Deixe seu Comentário

Leia Também