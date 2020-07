Vídeo - Policial é baleado durante ação para conter assaltantes de banco

Sarah Chaves, com informações do G1

A Polícia Militar e grupos de assaltantes de bancos trocaram tiros na madrugada de quinta-feira (30), durante ação criminosa em Botucatu, município de São Paulo. Nas imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que um dos policiais é atingido na perna.

O vídeo mostra o confronto entre os criminosos que atacaram agências bancárias em Botucatu, explodindo uma delas, e os policiais militares. É possível ver o tiroteio intenso e além do agente baleado na perna, um outro PM também se feriu no confronto.

Segundo a polícia, o alvo dos criminosos era a agência do Banco do Brasil, mas outras duas acabaram atingidas pelos tiros e estilhaços da explosão no BB. Todas ficam na Rua Amando de Barros, no centro da cidade. Pelo menos 40 homens participaram da ação.

Em uma ação coordenada, bandidos atacaram simultaneamente pelo menos três agências bancárias na região central. Os criminosos usaram explosivos para destruir uma das agências.

Além dos policiais feridos no confronto, um suspeito morreu após uma troca de tiros na manhã de quinta-feira. Durante as buscas pelos criminosos, os policiais cercaram os suspeitos em uma rua que dá acesso à Rodovia Marechal Rondon e houve novo tiroteio. Suspeito chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital.

Os policiais, que são de Sorocaba e Avaré, foram atendidos no Hospital das Clínicas e receberam alta ainda na quinta-feira. O ataque em Botucatu começou por volta das 23h30 e durou cerca de três horas.

Os criminosos trocaram tiros com a polícia e incendiaram veículos, um deles em frente ao batalhão da PM, para atrapalhar a ação dos policiais. Outros cinco veículos foram incendiados em rodovias nos acessos a cidade.

Pela manhã, em um novo tiroteio entre policiais e criminosos na Rodovia Marechal Rondon, um suspeito ficou ferido após ser baleado enquanto tentava fugir. Ele foi socorrido, mas chegou morto ao hospital.

Até o momento, foram apreendidos sete fuzis calibre 762 e um .50 e uma metralhadora 9 mm, sete veículos, dois coletes balísticos, um malote de dinheiro e um rádio comunicador. Ainda foram recolhidos 17 artefatos explosivos improvisados, dois cartuchos de emulsão e três granadas.

O Itaú Unibanco informou em nota que nenhum cliente ou funcionário ficou ferido durante a ação disse também que a unidade da Rua Amando de Barros está fechada temporariamente para reparos e os clientes que necessitarem de atendimento presencial poderão se redirecionar à agência no bairro Cidade Alta ou utilizar os canais digitais.

Já o Banco do Brasil, que teve a agência explodida pelos criminosos, informou que o ataque causou danos estruturais em parte da unidade pelo uso de explosivos. O local passou por perícia nesta manhã e após a liberação da unidade, equipes de engenharia e manutenção do BB serão deslocadas para o local, quando iniciarão avaliação dos danos e procedimentos de limpeza.

A nota destaca ainda que não há um prazo para normalização do atendimento. Ressalta ainda que Banco do Brasil não informa valores subtraídos durante ataques as suas unidades e que colabora com as investigações.

O Bradesco disse que a agência atacada está fechada e que ainda está apurando o ocorrido.

Vídeo de câmeras de segurança flagram momento em que PM é atingido:

