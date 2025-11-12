VÍDEO: Policial militar morre em grave acidente em rodovia de Iguatemi

Policial militar, identificado apenas como Cabo Cavanhas, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 12, em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo a viatura oficial, na MS-295, entre Iguatemi e Eldorado.
O militar estava acompanhado de outro colega de farda, identificado apenas como Edson. Eles eram integrantes do 2º Pelotão da Polícia Militar de Iguatemi.
A dinâmica dos fatos ainda não foi detalhada, já que carece de apuração da Polícia Civil e da Polícia Científica. Contudo, imagens gravadas no local, mostram que a suspeita é de colisão envolvendo um caminhão.
Como consequência da batida, a viatura oficial capotou e parou nas margens da rodovia com as quatro rodas para cima.
O local está sendo preservado para atuação das autoridades competentes no caso.
A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda um posicionamento oficial da instituição.
Reportar Erro