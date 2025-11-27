Menu
VÍDEO: Policiamento é reforçado após tentativa de estupro e roubo no Parque dos Poderes

Objetivo é trazer mais tranquilidade para a população

27 novembro 2025 - 13h54Luiz Vinicius     atualizado em 27/11/2025 às 13h55
Policiamento foi reforçadoPoliciamento foi reforçado   (Reprodução/PMMS)

A Polícia Militar reforçou o policiamento no Parque dos Poderes, após a região estar em evidência com dois casos: uma tentativa de estupro e um roubo durante a manhã desta quarta-feira, dia 26.

Em publicação nas redes sociais, o 9º Batalhão explicou que a "a ação faz parte do nosso compromisso contínuo com a ordem, tranquilidade e proteção da comunidade".

"Durante a madrugada, equipes do 9º Batalhão da Polícia Militar reforçaram o policiamento ostensivo no Parque dos Poderes, com o objetivo de evitar aglomerações e garantir a segurança dos órgãos públicos instalados na região".

Na madrugada, uma corredora, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de estupro enquanto realizava exercícios físicos no Parque dos Poderes. Ela chegou a ser arrastada por um homem, de 33 anos, para a mata, mas conseguiu se desvencilhar e pedir socorro.

Gleindon Barbosa da Silva foi preso em flagrante após invadir a Secretaria de Estado de Saúde.

Já o outro caso foi registrado poucos minutos depois, quando um rapaz, 29 anos, foi roubado por um ladrão armado enquanto corria na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava fazendo exercícios quando foi surpreendida pelo suspeito. Após abordar o homem, o criminoso anunciou o roubo e levou a chave do carro, um aparelho celular, óculos e um relógio da vítima.

Antes de fugir, ele obrigou a vítima realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 300. A polícia realizou buscas nas imediações, mas não conseguiu localizar o suspeito.

 

