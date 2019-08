Vídeo - Populares encontram corpo carbonizado na fronteira

Mauro Silva, com informações do Porã News

Junior Yellow, de 22 anos, foi encontrado carbonizado na tarde desta segunda-feira (5) dentro de um veiculo da marca GM-Cruise com placa do Paraguai no Anel Viário de Ponta Porã.

De acordo com o site Porã News, populares que passavam pelo local encontraram um carro totalmente incendiado e dentro do veículo havia um corpo carbonizado. A Polícia Militar foi acionada e a área isolada.

Em seguida, os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) e agentes da Polícia Técnica coordenado pelo delegado Dr. Caio Macedo estiveram no local e após colherem pistas do crime liberaram o corpo ao IML de Ponta Porã.

A polícia acredita que a vítima pode ter sido executado em outro local e posteriormente levado até a região. Pela característica do crime, a supeita é de um possível acerto de contas.

Deixe seu Comentário

Leia Também