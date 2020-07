Vídeo: Porteiro é espancado após pedir para agressores diminuírem volume de som

Flávio Veras, com informações do Banda B

Um porteiro de um prédio foi espancado por três pessoas, um homem e duas mulheres, depois de pedir para eles diminuírem o volume do som em um prédio de Curitiba (PR). Imagens da câmera de segurança da guarita flagraram o momento das agressões.

De acordo com o site Banda B, uma pessoa teria contado que tudo aconteceu após o porteiro ter ido até os jovens pedindo para que o volume fosse abaixado e depois disso, houve uma discussão. Momentos depois, os jovens teriam invadido a guarita e passaram a agredir.

Nas imagens é possível identificar que somente o jovem desferiu socos e chutes contra o trabalhador, enquanto uma menina dava socos na cabeça e outra teria pegado uma máquina de choque e usado contra o porteiro.

A mesma pessoa que contou sobre as agressões, contou que um boletim de ocorrências já teria sido feito contra esse mesmo grupo de moradores, que já teriam causados problemas e tudo foi entregue para a síndica “para que sejam tomadas as devidas providências”, afirmou.

O portal contactou a administração do condomínio que teria dito “reprovar qualquer tipo de agressão e que as medidas administrativas já foram tomadas com relação ao caso”. O porteiro realizou um boletim de ocorrências e o caso passará a ser investigado pela Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também