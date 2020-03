Sarah Chaves, com informações do TV Jornal Interior

A ação de um homem que usa álcool em gel para furtar uma loja do Parque das Feiras, em Pernambucano, foi divulgada na sexta-feira (13), com imagens feitas pelas câmeras de segurança do local.

O caso ocorreu na última quarta-feira (11), e nas imagens é possível ver o suspeito sozinho na loja. Ele anda um pouco pelo local, pega uma embalagem de álcool em gel e aplica o produto, provavelmente para prevenir-se do coronavírus, doença que já tem 107 casos confirmados no Brasil.

Após usar o gel antisséptico para mãos, o suspeita olha para os lados antes de colocar a mão e tirar dinheiro da gaveta do caixa, e sair do despercebido local.

Assista:

