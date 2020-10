Vídeo: PRF apreende mais de 280 kg maconha

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na sexta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro estava completamente lotado com 195,6 Kg de skunk e 93,8 Kg de maconha. O fato aconteceu em Guia Lopes da Laguna, cidade a 232,8 km de Campo Grande.

Durante fiscalizações na BR-267, a equipe abordou Renault/Kwid, com placas de Florianópolis (SC). O veículo estava completamente lotado com O motorista foi preso e confessou ter a droga em Bela Vista e deveria viajar até Campo Grande. Pelo transporte, disse que receberia R$ 6 mil. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e o ilícito, para a Polícia Civil em Jardim.

