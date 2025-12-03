Menu
Menu Busca quarta, 03 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande

Diversas forças policiais estavam em busca da dupla que estava aterrorizando a Capital

03 dezembro 2025 - 11h11Vinícius Santos
Câmera flagrou um dos assaltos - Câmera flagrou um dos assaltos -   (Foto: Reprodução)

Agentes da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de Campo Grande – agiram rapidamente e apreenderam, na terça-feira (2), um adolescente de 16 anos suspeito de pilotar uma motocicleta usada em assaltos violentos na Capital.

A ação ocorreu na região do bairro Jardim Canguru. Um dos crimes chegou a ser registrado por câmeras de segurança, mostrando o menor pilotando a moto, acompanhado de um comparsa na garupa, enquanto praticavam os assaltos com uso de arma de fogo e golpes de coronhadas nas vítimas. (veja)

Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi acionada após uma vítima procurar a base operacional relatando ter sido assaltada por dois homens em uma motocicleta azul. O condutor vestia roupas pretas e o garupa, camisa branca. Durante o crime, um dos autores teria golpeado a vítima com uma arma na cabeça.

A vítima acompanhou a diligência e forneceu informações que permitiram rastrear o celular levado pela dupla. A localização indicava o Residencial Jardim Canguru. No local, a motocicleta usada nos crimes foi encontrada estacionada em frente ao condomínio. Apesar de ostentar a placa de um Honda, tratava-se de uma Yamaha Fazer 250 com registro de roubo/furto.

O celular da vítima foi encontrado dentro de um VW Santana, cor vinho, também estacionado no local e identificado por populares como pertencente ao menor. A equipe se deslocou até o apartamento do suspeito, onde a mãe do adolescente reconheceu o filho nas imagens do assalto. Ela entrou em contato com ele, que se apresentou voluntariamente diante dos policiais da ROMU.

Em entrevista, o adolescente teria confessado os crimes e informado que adquiriu a moto pelo valor de R$ 8.000,00. Às 22h, as diligências foram encerradas, com a motocicleta e o Santana sendo removidos para a DERF – Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.

De acordo com a polícia, o menor e o comparsa adulto estariam envolvidos em vários assaltos na capital. Em operação conjunta, o BP Choque prendeu o garupa em flagrante. Durante a ação, foi apreendida uma mochila contendo sete celulares e um revólver calibre .38 cromado, com duas munições intactas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Polícia
Pai usa vara e fio elétrico para espancar filho que reprovou na escola em Dourados
Ladrão foi embora com o ventilador
Polícia
VÍDEO: Na cara dura, ladrão furta ventilador de comércio na Moreninha
Operação tenta combater o crime de contrabando
Polícia
PF e Receita Federal reforçam atuação contra contrabando com operação em MS
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Idoso é encontrado morto na cama de casa em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem tem arma apontada para cabeça durante roubo de celular em Corumbá
As causas do acidente ainda serão apuradas
Polícia
Caminhão tomba durante conversão na Avenida Consul Assaf Trad
O acidente aconteceu na tarde de segunda
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Suspeito foi detido em flagrante
Polícia
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã
Santa Casa da Capital
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Prisão aconteceu em Coxim
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim

Mais Lidas

Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande