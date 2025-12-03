VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande

Agentes da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de Campo Grande – agiram rapidamente e apreenderam, na terça-feira (2), um adolescente de 16 anos suspeito de pilotar uma motocicleta usada em assaltos violentos na Capital.
A ação ocorreu na região do bairro Jardim Canguru. Um dos crimes chegou a ser registrado por câmeras de segurança, mostrando o menor pilotando a moto, acompanhado de um comparsa na garupa, enquanto praticavam os assaltos com uso de arma de fogo e golpes de coronhadas nas vítimas. (veja)
Segundo a Guarda Municipal, a equipe foi acionada após uma vítima procurar a base operacional relatando ter sido assaltada por dois homens em uma motocicleta azul. O condutor vestia roupas pretas e o garupa, camisa branca. Durante o crime, um dos autores teria golpeado a vítima com uma arma na cabeça.
A vítima acompanhou a diligência e forneceu informações que permitiram rastrear o celular levado pela dupla. A localização indicava o Residencial Jardim Canguru. No local, a motocicleta usada nos crimes foi encontrada estacionada em frente ao condomínio. Apesar de ostentar a placa de um Honda, tratava-se de uma Yamaha Fazer 250 com registro de roubo/furto.
O celular da vítima foi encontrado dentro de um VW Santana, cor vinho, também estacionado no local e identificado por populares como pertencente ao menor. A equipe se deslocou até o apartamento do suspeito, onde a mãe do adolescente reconheceu o filho nas imagens do assalto. Ela entrou em contato com ele, que se apresentou voluntariamente diante dos policiais da ROMU.
Em entrevista, o adolescente teria confessado os crimes e informado que adquiriu a moto pelo valor de R$ 8.000,00. Às 22h, as diligências foram encerradas, com a motocicleta e o Santana sendo removidos para a DERF – Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.
De acordo com a polícia, o menor e o comparsa adulto estariam envolvidos em vários assaltos na capital. Em operação conjunta, o BP Choque prendeu o garupa em flagrante. Durante a ação, foi apreendida uma mochila contendo sete celulares e um revólver calibre .38 cromado, com duas munições intactas.
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro