Vídeo - Samu socorre jovem supostamente baleado na Dom Aquino

Um jovem ainda não indentificado foi ferido na tarde desta segunda-feira (6), na avenida Dom Aquino, região central de Campo Grande.



De acordo com informações de testemunhas, o jovem seria usuário de drogas e foi atingido com um tiro.



No vídeo enviado por um internauta, é possível ver a vítima reodada de pessoas curiosas com a situação, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Confira o momento do resgate:

