Polícia

VÍDEO: Sargento do 3º BPM salva criança engasgada em Dourados

Os familiares da criança foram até o quartel pedindo por socorro

23 dezembro 2025 - 18h52Brenda Assis

Um sargento do 3º Batalhão de Polícia Militar salvou a vida de uma criança que se engasgou em frente à sede do batalhão, na noite de terça-feira (16). O caso aconteceu por volta das 19h15 e foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade.

Nas imagens, o pai da criança aparece chegando ao quartel pedindo ajuda. O sargento, que estava de serviço na guarita, pegou a criança no colo e realizou a manobra de desengasgo, restaurando a respiração em poucos segundos.

Após a intervenção, o policial orientou o pai a levar a criança ao hospital para avaliação médica. Segundo a corporação, a ação rápida evitou uma tragédia e reforça o compromisso da PM com a proteção da vida, inclusive fora do policiamento tradicional.

Em caso de emergência, a população pode acionar: a Polícia Militar através do 190 ou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pelo 192.

 

