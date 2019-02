Vídeo - Sem poder andar e falar, idosa sofre agressões do marido

Um vídeo em que a idosa identificada como Eunice Ribeiro de Jesus, 57 anos, com sérios problemas de saúde aparece apanhando do marido José de Sousa, 61 anos, revoltou a pequena cidade de Ribas do Rio Pardo. O fato ocorreu na sexta-feira (22) e foi divulgado pela Polícia Civil na segunda (26).

O agressor mora com a esposa e uma irmã e segundo relato de testemunhas as agressões ocorrem há mais de 20 anos. Eunice sofre de diversos problemas de saúde e ficava sob os cuidados do marido. Apesar de ter 57, aparenta ter por volta de 80 anos.

Uma equipe médica que atendia a família desconfiava das agressões devido o estado de saúde de Eunice. A profissional foi visitar a família e registrou os maus-tratos, acionando a polícia posteriormente.

Ela não falava, não andava e cada vez mais apresentava piora em quadros de saúde, podendo ter sofrido abusos diversos por parte do marido, inclusive sexual.

De acordo com informações do delegado, Bruno Santacatharina Carvalho, José foi preso em flagrante e permaneceu detido até a tarde de ontem, sendo liberado posteriormente após pagar fiança de R$ 1.500,00. A principio ele negou o crime, mas, ao ver as imagens acabou confessando que perdeu a cabeça e que aquilo não seria maus-tratos. José deve responder o processo em liberdade.

O delegado disse ainda que o autor será indiciado por diversos crimes de maus-tratos e a pena pode chegar a 10 anos de prisão, caso seja condenado.

“Os relatos de vizinhos é que a mulher sofria com as agressões há anos, ele xingava, batia, não alimentava direito, a comida era escassa até mesmo para abreviar o tempo de vida da vítima. Ela é uma pessoa completamente vulnerável, o estado de saúde é muito frágil”, explicou Carvalho.

Eunice Ribeiro está sob cuidados médicos e deve ser direcionada a um Lar de Idosos. Os investigadores buscam por alguém da família, já que, aparentemente, a vítima era afastada de parentes.

É possível ver nas imagens que Eunice almoça, e ao segurar a colher e tremer começa a ser xingada pelo marido. Ele ainda bate no rosto da vítima, que treme ainda mais por conta das agressões.

Veja o vídeo:

