Vídeo - Semi-reboque se desprende de carreta, atinge e mata ciclista na capital

Priscilla Porangaba, com informações do G1

Um homem não identificado, de 43 anos, morreu após ser atropelado pelo semi-reboque de uma carreta no viaduto da avenida Mascarenhas de Moraes com a avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (22).

Segundo informações do G1 passados pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMtran), o homem e a carreta trafegavam no mesmo sentido da avenida sobre o viaduto. Em algum momento o semi-reboque se desprendeu e o atingiu fazendo com que ele caísse na via embaixo do pontilhão.

O video de um motorista que passava pelo local no sentido contrário mostra o momento exato em que o semi-reboque já desgovernado cai embaixo do viaduto.

Ainda de acordo com o site, o trânsito no local foi interditado para a retirada dos destroços e do corpo da vítima. O condutor da carreta passou pelo teste do bafômetro que registrou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.





