VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás

Edis Ramos Mandacari, de 36 anos, natural de Deodápolis, tirou a própria vida em uma área rural após cometer o feminicídio contra a técnica de enfermagem Rosilene Barbosa do Espírito Santo, de 38 anos, no último sábado, dia 29 de novembro, em Rio Verde, em Goiás.

O homem foi sepultado durante a manhã desta segunda-feira, dia 1º, já na cidade sul-mato-grossense. Ele não aceitava o fim do relacionamento e o fato de dividir os bens com a ex-mulher.

Segundo informações do G1, Rosilene já havia denunciado Edis por violência doméstica quatro dias antes do crime. Naquela oportunidade, na delegacia, a mulher contou que o ex-marido teria dito que, se tivessem que se separar e dividir bens, preferia matá-la e depois se matar.

A família morava no estado de Mato Grosso antes de se mudar para Goiás. O casal tinha um filho de 13 anos e estava junto havia 15.

Após a separação, Rosilene e o filho estavam morando na casa de uma amiga. Em outras oportunidades, Edis já teria proferido ameaças, cometido agressões e até uma tentativa de enforcamento.

Vídeo - Imagens de câmera de segurança de uma distribuidora de bebidas flagraram o momento que Edis chega em um veículo, desembarca e se esconde por alguns segundos, enquanto Rosilene permanece em frente ao comércio.

Ele se aproxima rapidamente com a arma na cintura e logo chega disparando, sem chance de reação para a vítima. Edis disparou ao menos cinco vezes contra a ex-mulher.

Rosilene trabalhava no Hospital Municipal Universitário de Rio Verde e havia feito um plantão na noite anterior do crime.

