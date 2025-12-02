Menu
Menu Busca terça, 02 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Polícia

VÍDEO: Sul-mato-grossense matou ex-mulher a tiros e tirou a própria vida em Goiás

Ele não aceitava o fim do relacionamento e o fato de dividir os bens

02 dezembro 2025 - 15h13Luiz Vinicius
Dr Canela

 

Edis Ramos Mandacari, de 36 anos, natural de Deodápolis, tirou a própria vida em uma área rural após cometer o feminicídio contra a técnica de enfermagem Rosilene Barbosa do Espírito Santo, de 38 anos, no último sábado, dia 29 de novembro, em Rio Verde, em Goiás.

O homem foi sepultado durante a manhã desta segunda-feira, dia 1º, já na cidade sul-mato-grossense. Ele não aceitava o fim do relacionamento e o fato de dividir os bens com a ex-mulher.

Segundo informações do G1, Rosilene já havia denunciado Edis por violência doméstica quatro dias antes do crime. Naquela oportunidade, na delegacia, a mulher contou que o ex-marido teria dito que, se tivessem que se separar e dividir bens, preferia matá-la e depois se matar.

A família morava no estado de Mato Grosso antes de se mudar para Goiás. O casal tinha um filho de 13 anos e estava junto havia 15.

Após a separação, Rosilene e o filho estavam morando na casa de uma amiga. Em outras oportunidades, Edis já teria proferido ameaças, cometido agressões e até uma tentativa de enforcamento.

Vídeo - Imagens de câmera de segurança de uma distribuidora de bebidas flagraram o momento que Edis chega em um veículo, desembarca e se esconde por alguns segundos, enquanto Rosilene permanece em frente ao comércio.

Ele se aproxima rapidamente com a arma na cintura e logo chega disparando, sem chance de reação para a vítima. Edis disparou ao menos cinco vezes contra a ex-mulher.

Rosilene trabalhava no Hospital Municipal Universitário de Rio Verde e havia feito um plantão na noite anterior do crime.

 

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na tarde de segunda
Polícia
Colisão entre carro e ônibus deixa dois feridos em Itaporã
Suspeito foi detido em flagrante
Polícia
Homem tentar matar jovem a facadas em aldeia de Laguna Carapã
Santa Casa da Capital
Polícia
Fraco e sem alimentação, homem morre ao cair e bater a cabeça dentro de casa
Prisão aconteceu em Coxim
Polícia
Jovem é preso por agredir e causar danos psicológicos na namorada de 16 anos em Coxim
Hospital da Vida
Polícia
Motociclista morre dias após cair de moto em Eldorado
As notas apreendidas serão encaminhadas para perícia.
Polícia
Dupla é presa com dinheiro falso em comércio de Ribas do Rio Pardo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher 'cai em golpe' ao comprar chácara por R$ 60 mil em Campo Grande
Pistola que possivelmente seria usada no crime
Polícia
Faccionados são presos antes de colocarem plano de execução à rival a prova na Capital
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado na divisa de Paranhos com Paraguai
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação