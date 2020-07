Vídeo: tarado do carro prata persegue jovem no Itamaracá

Uma jovem de 20 anos, que terá a identidade preservada, moradora do bairro Itamaracá ao JD1 ter sofrido assédio por parte de um indivíduo que não teve a identidade revelada, e que pode ter cometido o mesmo crime contra outras mulheres de Campo Grande.

A jovem contou que no último dia 30 de junho, mesmo dia em que Carla Santana Magalhães foi sequestrada, logo pela manhã, estava voltando do mercado em direção a sua casa junto com uma amiga, e o autor que estava em um Ford Fiesta Sedan Prata a seguiu e cometeu o assédio.

“Ocorreu por volta das 10h36, ele me seguiu do mercado até a rua da minha casa, onde aproveitou que eu estava de costas e com sacola na mão, para se aproximar de mim. Ele bateu na minha bunda e fugiu com o carro”, relatou a jovem.

A vítima conta que o indivíduo estava sozinho, é magro, alto, da pele parda, cabelo preto e liso, e sobrancelhas grossas. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e a investigação foi repassada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da capital. O acusado foi preso e solto no mesmo dia, por falta de flagrante.

A delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Bárbara Camargo, disse ao JD1 nenhuma outra vítima o acusou. "Temos o relato apenas dessa moça que foi assediada no Itamaracá, ninguém mais procurou a delegacia, muito embora a gente acredite que possa haver outras vítimas”, afirma.



Questionada sobre a possibilidade de uma punição mais rígida ao autor caso apareçam outras vítimas, a delegada disse que é muito cedo dar uma avaliação do que pode ser feito. "De qualquer maneira, o procedimento em relação à essa vítima já esta bastante avançado, temos vários elementos de informação e logo será encaminhado para o Ministério Público e provavelmente ele será denunciado", finaliza a delegada da DEAM.

Veja o momento em que o carro é flagrado por câmeras de segurança próximas perseguindo a jovem.

