Polícia

VÍDEO: Traficantes tentam enviar drogas em micro-ondas e caixas de sabão em pó na Capital

Entorpecentes, que totalizaram 21 quilos, foram encontrados com auxílio de cão farejador

29 outubro 2025 - 13h13Luiz Vinicius
Drogas foram encontradas com auxílio de cão farejadorDrogas foram encontradas com auxílio de cão farejador   (Divulgação/PCMS)

Cão farejador da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) ajudou a encontrar vários entorpecentes escondidos em micro-ondas e caixas de sabão em pó numa agência dos Correios, em Campo Grande.

O caso aconteceu na última segunda-feira, dia 27, mas foi divulgado apenas nesta quarta-feira, dia 29, pela Polícia Civil.

Durante as vistorias, o animal indicou positivamente três embalagens suspeitas, sugerindo a presença de substâncias ilícitas.

Após conferência dos objetos, foram localizados cerca de 21 kg de entorpecentes, maconha prensada e skunk, distribuídos em diferentes volumes destinados a estados distintos da federação.

O material foi apreendido e encaminhado à DENAR. As investigações prosseguem visando identificar e responsabilizar os remetentes e destinatários dos pacotes interceptados.

 

