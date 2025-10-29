VÍDEO: Traficantes tentam enviar drogas em micro-ondas e caixas de sabão em pó na Capital

Cão farejador da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) ajudou a encontrar vários entorpecentes escondidos em micro-ondas e caixas de sabão em pó numa agência dos Correios, em Campo Grande.

O caso aconteceu na última segunda-feira, dia 27, mas foi divulgado apenas nesta quarta-feira, dia 29, pela Polícia Civil.

Durante as vistorias, o animal indicou positivamente três embalagens suspeitas, sugerindo a presença de substâncias ilícitas.

Após conferência dos objetos, foram localizados cerca de 21 kg de entorpecentes, maconha prensada e skunk, distribuídos em diferentes volumes destinados a estados distintos da federação.

O material foi apreendido e encaminhado à DENAR. As investigações prosseguem visando identificar e responsabilizar os remetentes e destinatários dos pacotes interceptados.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também