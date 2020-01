Vídeo - Veja como ficou a casa do advogado que brigou com vizinho

Dois vizinhos do condomínio de luxo, Jardins do Jatobá, em frente ao Shopping Campo Grande, se desentenderam e após briga, um dos envolvidos quebrou a casa do outro, agrediu um cachorro e riscou o carro e moto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois moram no mesmo condomínio e o barulho dos fogos teria incomodado o cachorro do advogado Munir Jorge, 56 anos, que foi até o piloto de avião, Jonas Mongenot, 41 anos, para pedir que o mesmo parasse com a ação, mas os dois se desentenderam. Resultando nas cenas a seguir.

Entenda o caso

Informações de uma pessoa próxima da dupla apontam que Munir teria esbarrado em uma criança que seria filho do piloto, inflamando ainda mais a discussão.

Com a possível ação, os dois se alteraram durante a discussão, resultando com Jonas tentando invadir a casa Munir, arranhando sua Mercedes Benz, modelo CLA200Ff e sua motocicleta da Harley Davidson.

Ainda enfurecido, Mongenot arrombou a porta de seu vizinho e quebrou vários objetos com o uso de um extintor de incêndio.

Ainda segundo testemunha, os dois tinham uma relação amigável, amigos de uma turma de motociclistas e frequentavam a mesma padaria.

O piloto de avião foi preso e autuado por ameaça, dano qualificado e violação de domicílio e o juiz estabeleceu que para sua soltura seja paga uma fiança de R$100 mil.

