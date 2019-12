Vídeo - Veja o momento do fuzilamento na fronteira

Saiba Mais Polícia Imagens fortes - Vídeo mostra dupla execução na fronteira

Foi identificada as vítimas que foram alvejadas em Ponta Porã na manha desta sexta-feira (6). Quatro internos do regime semi-aberto estavam no veículo que foi atacado, porém apenas Alan Waldir Corrêa da Silva, 30 anos, e Joao Sespede Peres, 49 anos, morreram na hora.

O detento Dilson Leandro Batista Martinez, 30 anos, foi levado para a ala vermelha do Hospital Regional de Ponta Porã, com 5 ferimentos de bala em seu corpo, um no toráx do lado esquerdo, na na mão esquerda, um no antebraço esquerdo, um no ombro esquerdo e um na perna direita. Já o quarto integrantes Adilson Toralez Benites, 31 anos, está desaparecido.

Dilson foi levado ao hospital ainda consciente e relatou que saiu do semi-aberto e pegou carona com as outras vítimas, e apenas visualizou que um carro preto passou e efetuou vários disparos contra eles, porém não conseguiu ver placa do veículo dos atiradores nem as características físicas.

Assista o momento da ação criminosa:

Veja o momento em que dupla é fuzilada na fronteira pic.twitter.com/hfTpLj1fiv — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) December 6, 2019

Saiba Mais Polícia Imagens fortes - Vídeo mostra dupla execução na fronteira

Deixe seu Comentário

Leia Também