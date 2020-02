Vídeo - Vídeomonitoramento na 14 flagra dupla tentando furtar caminhão

Dois rapazes foram flagrados por câmeras de videomonitoramento instaladas na 14 de Julho tentando furtar um caminhão baú na madrugada desta terça-feira (25), no Centro de Campo Grande.

As imagens mostram um adolescente por volta das 2h30 na lateral do veículo, que pertence a uma marca de lingerie, cuidando a movimentação da rua, enquanto o outro abre a porta do caminhão. Eles correm sem levar nada.

A ação foi acompanhada do Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal, que avisou uma equipe, que chegou em seguida e abordou a dupla.

Os adolescentes foram abordados e levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro, mas foram liberados por não terem furtado nada, já que o caminhão estava vazio.

Deixe seu Comentário

Leia Também