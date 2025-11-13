Menu
Polícia

VÍDEO: Fiscalização apreende 5 toneladas de tilápia irregular em Campo Grande

Produtos seriam entregues em uma peixaria na rua Rui Barbosa, no Jardim Santa Dorotheia

13 novembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius     atualizado em 13/11/2025 às 09h57
Carga de tilápia apreendidaCarga de tilápia apreendida   (Divulgação/PCMS)

Cerca de 5 toneladas de tilápia foram apreendidas durante uma fiscalização em Campo Grande, nesta quarta-feira, dia 12. A carga estava escondida nos fundos do baú de um caminhão.

A irregularidade foi constatada pelas autoridades diante da ausência de informação técnica - como data de fabricação, data de validade e origem, divergente com as exigências legais.

A abordagem envolvendo Iagro e Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) aconteceu na BR-463, na saída de Anhanduí.

O motorista alegou que entregaria a carga em uma peixaria na rua Rui Barbosa, no Jardim Santa Dorotheia.

Ele informou que, possivelmente, o pescado seria “esquentado”, ou seja, seria reembalado com informações falsas e colocado à venda, caracterizando, desta forma, transporte e venda de produto impróprio ao consumo.

Reportar Erro
