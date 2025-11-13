VÍDEO: Fiscalização apreende 5 toneladas de tilápia irregular em Campo Grande

Cerca de 5 toneladas de tilápia foram apreendidas durante uma fiscalização em Campo Grande, nesta quarta-feira, dia 12. A carga estava escondida nos fundos do baú de um caminhão.

A irregularidade foi constatada pelas autoridades diante da ausência de informação técnica - como data de fabricação, data de validade e origem, divergente com as exigências legais.

A abordagem envolvendo Iagro e Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) aconteceu na BR-463, na saída de Anhanduí.

O motorista alegou que entregaria a carga em uma peixaria na rua Rui Barbosa, no Jardim Santa Dorotheia.

Ele informou que, possivelmente, o pescado seria “esquentado”, ou seja, seria reembalado com informações falsas e colocado à venda, caracterizando, desta forma, transporte e venda de produto impróprio ao consumo.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também