Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

VÍDEO: Homem esfaqueia ex-cunhado após série de desentendimentos em Rio Verde

Suspeito foi preso tempos depois do crime e confessou o ataque

19 dezembro 2025 - 12h38Luiz Vinicius
Briga aconteceu no meio da ruaBriga aconteceu no meio da rua   (Rio Verde News)

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, dia 18, por esfaquear o ex-cunhado da costela, após ambos terem uma série de desentendimentos na cidade de Rio Verde de Mato Grosso.

A vítima foi socorrida em estado delicado e encaminhado para a unidade hospitalar e pode haver a necessidade de transferência para outro hospital do Estado.

Segundo o site Rio Verde News, a irmã da vítima contou que o agressor é o ex-marido e que há alguns dias, os dois vinham "se estranhando" e se desentendendo, onde durante a tarde desta quinta, ambos acabaram se encontrando e o suspeito desferiu a facada na vítima.

Imagens de câmera de segurança flagraram a discussão e uma briga posterior ao esfaqueamento. Logo após o episódio, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois pela Polícia Militar.

Ele confessou o crime e disse que teria agido em legítima defesa. A faca usada no crime estava com ele e foi apreendida pelos militares, que deram voz de prisão ao suspeito.

O caso será investigado pela Polícia Civil e foi registrado como tentativa de homicídio.

Veja o momento da briga em vídeo divulgado pelo Rio Verde News:

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casa ficou destruída com o incêndio
Polícia
VÍDEO: Corpo de homem é encontrado carbonizado em residência de Rio Verde, em MS
Movimentação da Polícia Militar no local
Polícia
Na busca por desafeto, pai e filho invadem casa e agridem idosa em Campo Grande
Polícia Militar atuou na ocorrência
Polícia
Perseguição termina com dupla atirando na PM e fugindo pela mata no Jd. Noroeste
Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante
Polícia
Idoso morre ao cair de ônibus em Rio Brilhante
Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande
Polícia
Segundo envolvido em confronto com a PM em Chapadão do Sul morre em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Idoso dá tapa no rosto de médico durante briga em clínica de Campo Grande
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acumulou faltas, enquanto ex-chefe da Abin foi condenado por participação na trama golpista
Polícia
Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm mandato cassado por Hugo Motta
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Acidente deixa trânsito caótico na Via Park
Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Hospital da Vida
Polícia
Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande