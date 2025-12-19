VÍDEO: Homem esfaqueia ex-cunhado após série de desentendimentos em Rio Verde

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, dia 18, por esfaquear o ex-cunhado da costela, após ambos terem uma série de desentendimentos na cidade de Rio Verde de Mato Grosso.

A vítima foi socorrida em estado delicado e encaminhado para a unidade hospitalar e pode haver a necessidade de transferência para outro hospital do Estado.

Segundo o site Rio Verde News, a irmã da vítima contou que o agressor é o ex-marido e que há alguns dias, os dois vinham "se estranhando" e se desentendendo, onde durante a tarde desta quinta, ambos acabaram se encontrando e o suspeito desferiu a facada na vítima.

Imagens de câmera de segurança flagraram a discussão e uma briga posterior ao esfaqueamento. Logo após o episódio, o suspeito fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois pela Polícia Militar.

Ele confessou o crime e disse que teria agido em legítima defesa. A faca usada no crime estava com ele e foi apreendida pelos militares, que deram voz de prisão ao suspeito.

O caso será investigado pela Polícia Civil e foi registrado como tentativa de homicídio.

Veja o momento da briga em vídeo divulgado pelo Rio Verde News:

