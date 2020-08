Vídeos: Imagens mostram policial sendo assassinado a tiros

O Polícia Militar Fábio Marcelo do Nascimento, foi executado com vários tiros. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (14) na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. A vítima fazia parte da equipe da Rocam Motos.

Vídeos de câmera de segurança de estabelecimentos comerciais, mostraram o momento da execução. Foi possível identificar nas imagens que os assassinos já estavam no local aguardando a chegada do policial.

No vídeo mostra os criminosos sentados em uma mesa da lanchonete. O autores perceberem a chegada do carro do soldado, eles sem levantaram, atravessaram a rua, e efetuaram os disparos com a vítima ainda dentro do veículo.

Pelo menos três homens participaram da execussão do polícial, uma quarta pessoa que estava com os autores, ficou sentada na cadeira. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Manaus.

Deixe seu Comentário

Leia Também