Vigilante é agredido ao tentar deter integrante da quadrilha 'As Patroas' na Capital

Vigilante, de 28 anos, foi agredido durante a noite desta segunda-feira (16) enquanto tentava deter uma integrante da quadrilha "As Patroas", conhecida por fazer arrastões em várias regiões da cidade.

A agressão teria vindo de uma funcionária do estabelecimento onde a suspeita tentava furtar 12 unidades de Nutella. Ele também foi arranhado e mordido nos braços pela integrante da quadrilha.

As informações constam no boletim de ocorrência e a vítima ressalta que ficou surpreso com a situação vindo de uma funcionária do estabelecimento que fica na Vila Nova Bandeirantes.

O vigilante passou as características da funcionária que o agrediu e explicou que as agressões foram testemunhadas por outros funcionários e até clientes que estavam no local.

A integrante da quadrilha conseguiu fugir e até o momento não foi localizada. Ela não levou nada do supermercado.

O caso foi registrado como furto na forma tentada e lesão corporal na delegacia de plantão.

