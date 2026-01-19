Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande

O vigilante Fabio Junior de Souza Feitoza, de 44 anos, morreu após sofrer um golpe de mata-leão do genro, de 19 anos, no final da noite deste domingo, dia 18, na rua Ademir Bertoni, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

A situação aconteceu após o homem ter agredido a vizinha, fato supostamente presenciado pela esposa, além de tentar tomar o celular da filha e agredir o genro com capacetadas.

Segundo consta no boletim de ocorrências, a Polícia Militar havia sido chamada por volta das 18h para atender a primeira solicitação em razão de Fabio ter supostamente agredido a vizinha, que pediu para a esposa dele acompanhar ela até a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Por volta das 21h30, o genro que estava na casa antes, foi ao mercado e ao retornar para o imóvel, notou que o sogro estava alterado, discutindo com a filha, onde tentou tomar o celular da garota, o que fez o genro intervir na situação.

Porém, como consta no registro policial, o vigilante passou a proferir ameaças e avançou contra o genro, desferindo capacetadas contra ele. O jovem reagiu e iniciaram a troca de agressões e que resultou na finalização com um mata-leão.

Quando a polícia voltou ao local, encontrou o genro imobilizando o sogro e ao pedir para que soltasse o homem, foi verificado que não apresentava mais sinais vitais. Foi acionado o socorro, mas apenas para a constatação do óbito.

Um vizinho confirmou a versão do genro, pois ele teria gritado por ajuda para tentar controlar Fabio, antes de iniciar a troca de agressões. O genro do vigilante foi levado para a delegacia, ouvido e liberado, sendo registrado como suspeito no caso.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram todos os procedimentos necessários. O caso foi registrado como homicídio simples.

