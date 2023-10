Vigilante que atirou contra homem no Santa Emília ameaçava a ex de morte

Foi identificado como Jones Vera Gonçalves, de 39 anos, o vigilante que tentou matar a tiros Gabriel Soriano da Silva, de 27 anos, na tarde desta quinta-feira (26), em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o suspeito é conhecido no bairro em que mora por constantemente dar tiros para o alto, além de ter um histórico de ameaças de morte contra a ex-companheira, atual conjugue de Gabriel.

As ameaças, no entanto, não ocorreram somente por parte do vigilante, já que Gabriel também teceu ameaças de morte contra o vigilante ao menos três vezes, com um boletim de ocorrência registrado por Jones na 6º Delegacia de Polícia (DP).

Porém, muito nervosa a esposa da vítima relatou que os boletins são feitos com base ela alegações falsas. “Ele [Jones] ameaçou e ele foi na delegacia falar que tinha sido ameaçado, a gente não anda armado, a gente não tem arma [para ameaçar]”, disse a mulher.

O Batalhão de Choque, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e a perícia estão no local realizando as diligências necessárias.

