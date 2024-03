VinganÃ§a: Mulher coloca fogo no marido apÃ³s descobrir que ele abusou das filhas

Revoltada ao saber que o marido tocou nas filhas, uma mulher, de 34 anos, tomou medidas extremas e ateou fogo no companheiro para se vingar. O caso aconteceu durante o domingo (3), em Itauguá, Mboi'y, no Paraguai.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site RD Informativo, horas antes o casal teria tido uma discussão, quando a mulher pediu para que o companheiro saísse de casa, uma vez que ele estava abusando de suas filhas.

No entanto, ele acabou recusando o pedido. Irritada com a situação, ela o esperou ir descansar no quarto, pegou a gasolina e foi até o cômodo.

A mãe então jogou o liquido no marido e ateou fogo. Por conta das chamas, o homem sofreu queimaduras de 2° grau, sendo encaminhado para o hospital depois de ser socorrido.

A mulher acabou sendo presa em flagrante por tentativa de homicídio, sendo encaminhada para a 21ª Delegacia de Polícia de Itauguá, e ficando à disposição do Ministério Público.

