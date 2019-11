Violência doméstica: homem crava lápis no crânio da esposa

Mauro Silva, com informações do Meia Hora

Eduardo Manhães Izabel, de 58 anos, foi preso depois de tentar matar a esposa com um lápis, o suposto agressor cravou o objeto na cabeça da mulher. O caso aconteceu no último domingo em Campo Grande (RJ).

De acordo com as informações do site Meia Hora, a mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Rocha Faria. O objeto ficou preso no crânio dela, o acusado fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

Mas depois que a vítima passou as características do agressor, a polícia conseguiu localizar Eduardo que foi conduzido à 35ªDP de Campo Grande, onde foi feito o flagrante.

Conforme o Meia Hora, a vítima da agressão teve o objeto retirado de sua cabeça, a equipe médica do hospital realizou exames e liberou a mulher no mesmo dia. Segundo resultados dos exames, não houve sequelas graves na paciente.

