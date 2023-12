Violência: Mulher e bebê são jogados no chão durante assalto no centro da Capital

Mulher, de 35 anos, foi jogada ao chão junto com seu filho, de apenas 1 ano e seis meses, durante um assalto na noite de segunda-feira (18), na região central de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ela estava solicitando um veículo de aplicativo, em frente a um shopping do centro, quando foi surpreendida por quatro adolescentes, de aproximadamente 17 anos, que chegaram correndo.

O bebê estava no carrinho, que foi empurrado, fazendo ele cair no chão. A vítima também acabou caindo durante a ação, junto com seu telefone celular. Depois de pegar o aparelho, os adolescentes saíram correndo novamente, se espalhando e se misturando na multidão.

Para as autoridades policiais, a mulher contou que não se lembra das características dos infratores, pois sua única preocupação era socorrer o filho, que estava no chão.

O caso foi então registrado como roubo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também