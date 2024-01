Virada na cachaça, mãe deixa filha de 6 meses cair no chão em Anhanduí

Mulher, de 22 anos, foi encaminhada para a delegacia neste domingo (14), após ser flagrada com sinais evidentes de embriaguez e por ter deixado sua filha, de 6 meses, cair no chão, no distrito de Anhanduí. Apesar da queda, a criança não sofreu nenhum ferimento grave.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a queda provocou um edema na região parietal da bebê, fato que teria sido visualizado por uma testemunha, que decidiu acionar a Polícia Militar de Campo Grande.

Durante as rondas, a polícia encontrou a suspeita na rua Joviania próximo ao cruzamento com a rua Guimarães Rosa. Ao verificar a criança, notaram o ferimento e acionaram o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que também teve o suporte da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para encaminhar a vítima até o posto de saúde.

Mas diante da situação, a criança foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário para melhores avaliações. Os policiais permaneceram no distrito e ficaram encarregados de pegar alguns itens, como fralda, carteira de vacinação e visualizaram um ambiente insalubre na residência em que a mãe criava a menina.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação. O segundo filho da suspeita também esteve na delegacia e após buscarem alguns familiares, a bebê e o menino ficaram sob a responsabilidade da avó paterna, após serem entregues por uma conselheira.

O caso foi registrado como embriaguez na delegacia de plantão.

