Vista pela última vez no sábado, mulher é encontrada morta no Lageado

Sem ser vista há pelo menos três dias, Sonia Mara Vargas Ramos, de 50 anos, foi encontrada morta no início da noite desta segunda-feira (15) nos fundos de sua residência, na rua Pedro Dib, no Parque do Lageado, em Campo Grande. O corpo já estava em rigidez cadavérica.

Segundo informado no boletim de ocorrência, a sobrinha chegou na residência e como viu o portão fechado, decidiu procurar um vizinho mais próximo para saber sobre sua tia, quando encontrou um homem que relatou ter visto a mulher na noite de sábado, dia 13 de maio.

Ainda conforme o registro, a sobrinha pediu ajuda ao vizinho para abrir o portão e logo por uma fresta da janela da frente, visualizaram que a porta dos fundos estava aberta. Encaminhando-se até o local, a familiar avistou a vítima caída e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima em rigidez cadavérica, sem sinais de violência. A Polícia Civil e a Perícia Científica estiveram pelo local e fizeram todos os levantamentos possíveis.

Questionado sobre inimizades, a sobrinha relatou que a mulher já havia agredido e discutido com um vizinho, mas que também ela fazia o uso habitual de álcool.

