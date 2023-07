Vítima de acidente, bebê de 2 meses tem morte declarada em Campo Grande

A bebê Maria Izabel, de 2 meses, que teve morte encefálica durante a terça-feira (25), agora teve sua morte declarada oficialmente pelo hospital nas primeiras horas desta quinta-feira (27), em Campo Grande. Muito abalada, a mãe Luciane Alves Feijó, de 40 anos, esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência sobre o caso.

A criança foi vítima de um acidente de trânsito na última sexta-feira (21), quando o veículo em que ela estava, na companhia do pai e dos outros dois irmãos, capotou após um segundo veículo colidir em sua traseira na Avenida José Barbosa Rodrigues com a rua Edmir Padial Júnior, no Ana Maria do Couto.

Maria não conseguiu suportar as complicações e ferimentos ocasionados no acidente. Inicialmente, ela havia sido encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, mas precisou ser transferida para a Santa Casa, onde permaneceu internada até ter sua morte declarada.

O hospital chegou a abrir um protocolo de morte encefálica e o primeiro exame havia dado inconclusivo, como o JD1 Notícias noticiou nesta quarta-feira (26), mas diante das circunstâncias e do quadro de saúde, considerado irreversível, Maria Izabel faleceu ao longo desta quinta-feira.

O motorista do veículo Chevrolet Corsa, causador do acidente, estava com sinais visíveis de embriaguez quando foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil a partir de agora.

