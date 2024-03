Foi identificado como Victor Hugo Rozemberque Machado, de 20 anos, o motociclista que morreu nas primeiras horas deste sábado (16), após se chocar contra um ônibus de transporte coletivo na Avenida Júlio de Castilho, no Jardim Panamá, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais do caso, o ônibus seguia o trajeto da linha 086 - Júlio de Castilho/Shopping CG, e saia do terminal que dá origem à linha quando se chocou contra o motociclista, que seguia pela Júlio de Castilho.

A suspeita é que Victor não tenha respeitado a sinalização semafórica, passando no sinal vermelho. O ônibus dava entrada na via após o semáforo ficar verde para ele.

Com o impacto, o motorista foi ao chão e a motocicleta foi arremessada para debaixo do ônibus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e chegou a recolher o jovem, em estado grave no momento, para dentro do veículo da viatura.

O atendimento continuou por mais alguns momentos, no entanto, ele não resistiu e faleceu antes de ser encaminhado para atendimento médico especializado. O corpo foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida.

