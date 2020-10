Vítima de afogamento é encontrada no Rio Ivinhema

Na tarde do domingo (11), por volta das 17h o corpo de bombeiros de Ivinhema encontrou o corpo de Pedro Henrique Santana de 23 anos, vítima de afogamento, no Rio Ivinhema, região de Angélica.

Segundo o site Ivinoticias, o rapaz estava em um rancho as margens do rio, quando em um determinado momento ele e um amigo entraram no rio, e momentos depois se afogou

Pedro Henrique era muito conhecido em Ivinhema e região, participava dos grupos de jovens da igreja católica.

