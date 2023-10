Vítima de afogamento em lagoa no Nova Lima e amigos viraram a noite bebendo

Altair Mota Dias, de 23 anos, vítima de afogamento em uma lagoa na região do Nova Lima, em Campo Grande, e seus amigos passaram a noite de sábado (14) e a manhã de domingo (15) ingerindo bebida alcoólica, quando decidiram nadar na região que fica próximo ao macroanel rodoviário.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, uma das testemunhas disse para a polícia que na noite anterior ao fato, todos os envolvidos estiveram em uma festa de pagode regado a bebida alcoólica.

Que durante a manhã de domingo, pelo menos desde às 7h30, Altair e os amigos estavam na beira da represa consumindo vodka, cerveja e energético e que não haviam se alimentado, decidindo pular na lagoa para nadar.

Conforme a testemunha, apenas a vítima sabia nadar, enquanto o restante não. Em determinado momento, Dias disse que nadaria até o meio da lagoa e os amigos decidiram ficar próximos a margem e quando decidiram voltar para a beira da água, não visualizaram mais o jovem.

Como reportado anteriormente pelo JD1 Notícias, a vítima afogou e não foi mais visto. Após três horas de intenso trabalho do Corpo de Bombeiros, o corpo do jovem foi encontrado a 15 metros das margens da lagoa em uma profundidade de 7 metros, com secreção pela boca e nariz, não constando nenhuma marca de violência pelo corpo.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe e fazerem todos os levantamentos possíveis em relação ao ocorrido.

Durante a investigação preliminar, um dos amigos de Altair, de 22 anos, foi detido por causa de um mandado em aberto devido ao não pagamento de pensão alimentícia. O caso foi registrado na delegacia de plantão.

