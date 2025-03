Uma criança, de apenas 3 anos, foi resgatada e levada para o hospital de Anastácio com ferimentos graves e sinais evidentes de desnutrição durante a segunda-feira (3). A própria mãe, de 22 anos, foi quem levou o bebê para a unidade de saúde.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo site A Princesinha News, a Polícia Militar foi acionada para ir até a unidade de saúde, onde conselheiros tutelares denunciavam um caso de maus-tratos contra a criança.

O médico plantonista relatou que o menino apresentava diversas lesões pelo corpo, incluindo cabeça, queixo, braços e abdômen. Além disso, ele estava com um quadro grave de desidratação. Por conta do seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para Campo Grande.

Ao serem questionadas pela polícia, a mãe e a avó da criança entraram em contradição. A jovem alegou que havia deixado o filho sob os cuidados da sogra enquanto estava em uma fazenda. Já a sogra afirmou que a nora morava com ela há cinco meses e costumava agredir o menino, mas que não interferia na criação dele.

A mãe, por sua vez, mudou sua versão e acusou a irmã de cometer as agressões. Segundo ela, a tia do menino usava um cano de água e cadarço de tênis para bater e até amarrava o pequeno. Ela alegou ainda que todos que moravam na casa tinham conhecimento dos maus-tratos, mas nada faziam para impedir.

Ainda de acordo com o site, a irmã da suspeita negou ser a autora das agressões, acusando a genitora do menino. Por conta deste ‘jogo de empurra’, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto a criança ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.

O caso segue sob investigação para esclarecer responsabilidades e garantir a proteção do menor.

