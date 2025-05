Vítima de assédio e discriminação, mulher denuncia chefe em Nova Andradina

Uma mulher de 37 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para denunciar uma série de abusos que, segundo ela, vêm ocorrendo em seu local de trabalho durante o mês de maio.

Funcionária de um supermercado da cidade, onde atua como açougueira há aproximadamente seis meses, a vítima afirma estar sendo alvo de assédio, coação e discriminação por parte de seu superior imediato.

De acordo com o Jornal da Nova, o acusado é o encarregado do setor de açougue. Homossexual assumida, a trabalhadora relata que sofre constantemente com comentários ofensivos e discriminatórios por parte do superior. Entre as frases atribuídas ao suspeito estão declarações como: “eu vou ficar com você, vou fazer você virar mulher, vou fazer você virar sua versão original”.

Segundo a denunciante, os episódios de agressão verbal são frequentes e acontecem quase diariamente.

A situação teria se agravado recentemente, quando, após demonstrar incômodo com as ofensas, a vítima foi agarrada pelo braço e empurrada para dentro de uma sala pelo acusado, que teria dito que, caso não estivesse satisfeita, deveria “pedir as contas e ir embora”.

A trabalhadora afirma que já havia comunicado os superiores sobre os episódios de assédio, mas não obteve retorno ou providências. Ela também mencionou que o local possui câmeras de segurança que podem comprovar parte dos fatos relatados e que outros colegas de trabalho teriam presenciado ou vivido situações semelhantes.

Apesar de declarar não suportar mais o ambiente hostil, a mulher afirma que permanece no emprego por necessidade financeira. Ela manifestou à polícia o desejo de representar criminalmente contra o agressor.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Nova Andradina. As acusações envolvem possíveis crimes de assédio moral, assédio sexual e discriminação por orientação sexual, conforme estabelece a legislação brasileira.

