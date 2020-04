Vítima de feminicídio, jovem é esfaqueada até a morte pelo marido

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

A jovem Aline Gomes de Souza, 20 anos, foi assassinada na noite de quinta-feira (2), pelo marido que não teve o nome revelado e se entregou para a Polícia Militar em Cuiabá, no Mato Grosso.



De acordo com Mídia News, o crime ocorreu por volta das 21h30, no pátio do estacionamento do condomínio onde o autor mora.

Uma testemunha contou que viu o homem correndo atrás de Aline pelo condomínio e quando a alcançou passou a golpeá-la com uma faca. Em seguida, ela caiu no chão.

O autor então, abandonou a mulher no local, correu em direção ao bloco onde mora, entrou no carro e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros-socorros, mas apenas constatou a morte da vítima.

Horas depois o assassino foi preso e autuado em flagrante por feminicídio ao se entregar na delegacia



Aline deixou um filho pequeno. A motivação do crime ainda não foi informada.





