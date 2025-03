Encontrada morta no final da tarde de ontem (1º), com o corpo carbonizado no poço de uma residência no Jardim Aero Rancho, Giseli Cristina Olikowiski deixou dois filhos. A mulher que foi assassinada pelo companheiro, já havia procurado a polícia para registrar boletins de ocorrência por violência doméstica.

Registros apontam que os crimes já ocorriam há anos, sendo que a vítima já tinha denunciado situações de lesão corporal e injúria em 2024 e duas vias de fato em 2023.

O autor, Jeferson Nunes Ramos, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam).

Caso

Giseli Cristina Oliskowiski, de 39 anos, foi morta com uma pedrada na cabeça antes de ser carbonizada na casa em que morava com o companheiro, e autor do crime, Jeferson Nunes Ramos, na Rua Filipinas, localizada no Bairro Jardim Aero Rancho. O feminicídio aconteceu neste sábado (1°).

O casal teve uma discussão, e conforme relatos de familiares do autor, Giseli teria dado três tapas no rosto de Jeferson, o que o motivou a atingi-la na cabeça com uma pedra. Depois disso, o homem jogou a mulher em um poço localizado no quintal da casa, onde ateou fogo.

