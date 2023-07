Vítima de golpe, Vander vai a PF

O Deputado Federal Vander Loubet (PT), informou por meio das redes sociais que algum bandido está tentando se passar por ele para aplicar golpes em municípios do interior de Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal será acionada para fazer a apuração do caso.

A publicação foi feita por ele durante a manhã deste sábado (15). Conforme a postagem, as mensagens foram disparadas para prefeitos, vereadores e secretários municipais de um número não condizente com o utilizado por ele. Porém, o próprio deputado destaca que é possível que estejam usando outros números nesta mesma tentativa de golpe.

Ao final da publicação, Vander ainda comentou sobre o golpe envolver o nome da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento). “Por envolver o nome da @conab_oficial, que é uma empresa pública federal, estamos encaminhando esse caso para análise da @policiafederal, na esperança de que esses criminosos sejam identificados e punidos.”

O JD1 tentou entrar em contato com o deputado, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto.

Confira a postagem:

