Vítima de sequestro relâmpago, jovem é encontrada desorientada em Campo Grande

Uma jovem, de 28 anos, teria sido encontrada desorientada na Rua das Flores, região do Bairro Coronel Antonino, localizada em Campo Grande, após ser vítima de um possível sequestro relâmpago. O caso foi denunciado na manhã de domingo (13).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que saiu de uma fazenda, localizada na região da Ponte do Grego, em Terenos, para ir embora para casa em Campo Grande. Durante o trajeto, o Jeep Renegade dela teria apresentado falhas mecânicas, fazendo-a parar na beira da rodovia.

Em determinado momento, dois homens de moto apareceram e renderam a suposta vítima anunciando um assalto. Ela foi colocada no porta-malas do veículo enquanto os suspeitos ‘zanzavam’ com ela por aí. Em um local incerto, os homens pararam o carro e fizeram ela tomar três comprimidos, fazendo-a perder a consciência.

Ainda segundo o relato da jovem, ela lembra apenas de acordar na Rua das Flores, onde foi encontrada pelo seu namorado. Ao despertar, a vítima teria notado que as chaves do carro, seu celular e a arma do namorado, que ficava no porta-luvas, haviam desaparecido.

As equipes da Polícia Militar então acionaram a Perícia Técnica e a Polícia Civil, para atender a ocorrência. Durante uma vistoria rápida pelo veículo, a arma foi encontrada caída entre os bancos dianteiro e traseiros.

Por conta da suspeita de crime sexual, a mulher ainda precisou ser levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, onde tomou um coquetel de remédios para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Posteriormente, ela foi levada para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) onde passou por exame sexológico, porém, não foram encontrados sinais de violência sexual.

O caso foi então registrado como porte de arama, comunicação falta de crime ou de contravenção e disparo de arma de fogo na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

