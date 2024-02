Vítima fatal de acidente na BR-163 é identificada

Um grave acidente envolvendo duas carretas e um ônibus deixou um morto e vários feridos na BR-163, no trecho entre Juti e Naviraí, no Mato Grosso do Sul, na tarde desta sexta-feira (2). A vítima fatal foi identificada como Mauro Marcio dos Santos Lili, de 40 anos, e seria de Campo Grande.

Não se sabe se ele estava no ônibus ou em um dos veículos de carga.

Segundo o portal Diário do Transporte, as duas carretas acabaram colidindo, derrubando o ônibus na ribanceira ao lado da pista.

A CCR MSVia, concessionária responsável pela gestão da rodovia federal no trecho em Mato Grosso do Sul, e o Corpo de Bombeiros também estão no local prestando socorro às vítimas.

Ainda não se sabe a causa do acidente, que é investigada pela PRF.

Confira vídeo do acidente:

