Vítima 'segura' ladrão até a chegada da polícia após pegá-lo no flagra em MS

Homem, de 33 anos, foi preso após tentar furtar uma casa e ser detido pela vítima durante a tarde de terça-feira (6), em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, a equipe da Radiopatrulha de Ivinhema realizava o policiamento ostensivo e preventivo, quando foi acionada por uma testemunha com informações de que um homem havia adentrado em uma residência na Rua Nove, no bairro Triguena e estaria subtraindo alguns objetos.

Policiais foram até ao local e presenciaram duas pessoas imobilizando o autor no chão.

À polícia, a vítima relatou que estava trabalhando e quando chegou em casa ouviu um barulho vindo dos fundos da residência, sendo que ao verificar, presenciou o autor saindo com uma roçadeira.

Ele então questionou o indivíduo sobre o que estava fazendo no local e, o mesmo disse que uma pessoa que morava no mesmo terreno havia pedido para ele cortar a grama. No momento em que a vítima estava ligando para a polícia, o autor saiu correndo e pulou o muro sendo perseguido pela vítima, que o alcançou e com apoio de uma testemunha o imobilizou.

O autor já havia retirado da residência uma bicicleta, uma extensão, uma chave de roda e um molinete que estavam do lado de fora da residência. Para subtrair esses objetos, o homem havia invadido um cômodo nos fundos da casa.

Diante do flagrante, o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

