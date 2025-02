Vítimas de acidente grave na BR-060, em Chapadão do Sul, são identificadas

Foram identificadas como Izabela Gonçalves de Alencar, de 14 anos, Zaquel de Oliveira Cavalcante, de 27 anos, e Rogéria da Conceição Silveira, 30 anos, as vítimas fatais do grave acidente ocorrido na tarde de domingo (2), na BR-060, próximo a Chapadão do Sul.

Conforme o já divulgado pelo JD1, as vítimas estavam em um Pálio Weekend quando o motorista teria invadido a pista contrária e colidindo frontalmente contra um GWM Haval, que estava com uma família a bordo, sendo: pai, mãe e filha.

Por conta do impacto, os três ocupantes do Pálio faleceram ainda no local. Um quarto passageiro foi socorrido em estado gravíssimo, sendo entubado e transferido para Campo Grande. Já os ocupantes da Haval tiveram ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local atuando na ocorrência e realizando os trabalhos de praxe.

