Vítimas do capotamento na BR-359, entre Coxim e Alcinópolis são da mesma família

atualizado em 19/10/2025 às 15h28

As vítimas do acidente ocorrido ontem (18), entre Coxim e Alcinópolis, foram identificadas como membros da mesma família pai, mãe, filha e neta. O grupo seguia em uma caminhonete Chevrolet S-10 pela BR-359 quando o condutor, Paulo Carvalho Neto, de 51 anos, perdeu o controle da direção e o veículo capotou, parando às margens da rodovia.

No carro também estavam a esposa do motorista, Elinalva Carvalho, a filha, Gabriela da Silva Carvalho, de 31 anos, e a neta de 6 anos. As quatro vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

De acordo com as informações, todos passam bem após atendimento médico.

No momento do acidente, chovia na região, e há suspeita de que o veículo tenha aquaplanado, o que pode ter contribuído para a perda de controle da direção.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local realizando os procedimentos de praxe e registrando a ocorrência.

