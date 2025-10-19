Menu
Menu Busca domingo, 19 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Vítimas do capotamento na BR-359, entre Coxim e Alcinópolis são da mesma família

De acordo com as informações, todos passam bem após atendimento médico

19 outubro 2025 - 15h17Sarah Chaves, com Coxim Agora    atualizado em 19/10/2025 às 15h28

As vítimas do acidente ocorrido ontem (18), entre Coxim e Alcinópolis, foram identificadas como membros da mesma família pai, mãe, filha e neta. O grupo seguia em uma caminhonete Chevrolet S-10 pela BR-359 quando o condutor, Paulo Carvalho Neto, de 51 anos, perdeu o controle da direção e o veículo capotou, parando às margens da rodovia.

No carro também estavam a esposa do motorista, Elinalva Carvalho, a filha, Gabriela da Silva Carvalho, de 31 anos, e a neta de 6 anos. As quatro vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e levadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

De acordo com as informações, todos passam bem após atendimento médico.

No momento do acidente, chovia na região, e há suspeita de que o veículo tenha aquaplanado, o que pode ter contribuído para a perda de controle da direção.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local realizando os procedimentos de praxe e registrando a ocorrência.

 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação/PCMS
Polícia
Homem é preso por ameaçar esposa e impedi-la de trabalhar em Três Lagoas
Foto: Divulgação/PCMS
Polícia
Violência doméstica: Polícia prende filho que ameaçou mãe por denunciar o pai
A Polícia Militar foi acionada pela segurança do estabelecimento
Polícia
Bandido que invadiu loja no Shopping Norte Sul é identificado e levado à delegacia
Foto: Rodaviva
Polícia
Carreta colide com Pórtico na entrada de Corumbá
Museu do Louvre fecha neste domingo após roubo de joias de Napoleão
Polícia
Museu do Louvre fecha neste domingo após roubo de joias de Napoleão
O acidente aconteceu na noite de sexta
Polícia
Motociclista socorrido após acidente grave em Ivinhema morre no hospital
Caminhonete capotada na BR-359
Polícia
Capotamento deixa três feridos na BR-359, entre Coxim e Alcinópolis
Sobe para 17 número de mortos por acidente com ônibus em Pernambuco
Polícia
Sobe para 17 número de mortos por acidente com ônibus em Pernambuco
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar
Homem é preso com arma após ameaçar clientes em conveniência do Centro Oeste
Polícia
Homem é preso com arma após ameaçar clientes em conveniência do Centro Oeste

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
A artista quer valorizar a espécie
Cultura
Onça pintada é retratada por Vera Senefonte