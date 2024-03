Viu a Julia? Desesperada, mãe procura pela filha que desapareceu em Campo Grande

A adolescente Julia Larroque, de apenas 13 anos, desapareceu durante a noite de quarta-feira (13), na região do bairro Santa Emilia, em Campo Grande.

O JD1 Notícias entrou em contato com a mãe da menina, Alessandra Larroque, sendo informados de que ela teria ficado em casa para a mãe ir trabalhar. Porém, quando a mulher voltou não encontrou mais a filha. “Eu sai e deixei ela em casa. Ela estava usando um short preto e uma blusa do time de vôlei da escola, que tem o nome dela atrás, mas não sei o que a Julia pode estar usando. Quando olhamos, percebemos que ela pegou as roupas e foi embora”, detalhou.

A voz embargada, de preocupação e medo de alguma coisa acontecer com a filha, Alessandra disse já ter falado com amigos de escola para encontrar adolescente. Por estar matando aula demais, a mulher trocou a menina de colégio, a colocando em uma de ensino integral e no time de vôlei, para ocupar o tempo e ela não aprontar enquanto a mãe trabalha.

“Ela matava aula em algum período. Então mudei ela pra perto do salão de beleza em que trabalho. Só tem a noite para ficar tranqüila e geralmente estou em casa. Mas ontem precisei sair e ela aproveitou.

Em conversa com os amigos da filha, Alessandra descobriu que ela esteve na frente da escola em que estuda na manhã de hoje. Mas montou na garupa da moto de um rapaz tatuado e saiu do local, não sendo mais encontrada.

Emocionada, ela manda um recado para a menina: ‘Filha volta pra casa. Mãe te ama muito’.

Viu Julia ou tem alguma ideia de onde ela esteja? Basta entrar em contato com Alessandra através do (67) 9 9144-3082.

