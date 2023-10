Viu a Maria Eduarda? Adolescente desaparece ao sair do trabalho na Capital

A adolescente Maria Eduarda Valejo Correia, de 16 anos, desapareceu após sair do serviço no Parque dos Poderes, por volta das 12h de sexta-feira (20), em Campo Grande. Os familiares estão desesperados a sua procura.

Conforme o boletim de ocorrência, ela trabalha como menor aprendiz. Por volta das 7h48 da manhã ela conversou com a mãe através de aplicativo de mensagens informando que teria feito café. Já depois do serviço, por volta das 12h, a mãe tentou ligar, mas não foi atendida pela filha.

Preocupada, a genitora pediu então para a madrinha de Maria Eduarda entrar em contato com a adolescente. Ao atender a ligação, ela informou que havia ido almoçar com uma amiga no shopping. Porém, desde então, a menina não deu mais notícias a família e o aparelho celular encontra-se desligado.

Ao JD1, a mãe da adolescente relatou que conseguiram contato com ela durante a madrugada deste domingo. “Estamos tentando entender o que aconteceu. Ela não disse onde ou quem está, mas sabemos que está bem. Agora, estamos tentando entender o que aconteceu pra ela sair sem dar noticias dessa forma”, disse Adriana.

Viu a adolescente ou sabe onde ela está? Entre em contato com a família através dos telefones (67) 9 9123-1760 ou (67) 9 9278-7212.

Deixe seu Comentário

Leia Também