Viu a Maria Eduarda? Adolescente some apÃ³s sair da escola na Mata do Jacinto

Familiares da adolescente, Maria Eduarda Queiroz da Silva, de 16 anos, estão preocupados com seu sumiço no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. A menor não é vista e nem dá notícias a família desde a hora do almoço de sexta-feira (28).

Para o JD1, a tia de Maria Eduarda, Celeste, contou que a menor saiu de casa e foi para escola normalmente. “Ela estuda perto de casa, saiu para escola normalmente e depois que saiu não voltou para casa”, explicou.

Ao olhar pela casa, os familiares notaram que a escova de dentes, uma pasta e ainda algumas roupas de Maria Eduarda haviam sumido.

Viu a adolescente ou tem notícias de seu paradeiro? Basta entrar em contato com a família através dos telefones (67) 9 8115-5018 ou (67)9 9259-2376.

